В США найден мертвым актер из «Прирожденных убийц»

Американский актер Мэттью Фабер, известный по роли в фильме Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы», найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 47 лет. Об этом сообщает TMZ.

Родственники Фабера несколько дней не могли с ним связаться, из-за чего обратились за помощью к его арендодателю. Тот пришел к нему в квартиру и обнаружил тело актера. Отмечается, что кинозвезда умер от естественных причин.

Мэттью Фабер наиболее известен по роли в фильмах «Добро пожаловать в кукольный дом» Тодда Солондза и кинокартине Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Он также сыграл эпизодические роли в таких лентах, как «Сью», «Погоня с Дьяволом», «Дьявол, которого ты знаешь», и появился в сериале «Закон и порядок».

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