За виртуальную справедливость по-американски борются капитан Прайс, Соуп и компания.

Фото, видео: YouTube / TheGamingRevolution

В игрострое похоже заражается новая тенденция — выпускать блокбастеры без рекламной компании, предваряющий и анонсирующий игру и дату релиза.

Компания Activision blizzard entertainment, подсмотрев у Electronic Arts модель выпуска игры APEX Legends, выложила на виртуальные полки ремастер второй части самой успешной своей подсерии. 31 марта стала доступна к приобретению Call of Duty Modern Warfare 2 remastered. Это продолжение каноничного похода в бой за виртуальную справедливость по-американски капитана Прайса, Соупа и компании.

Оригинальная игра вышла 10 ноября 2009 года. Включала в себя сюжетную компанию и мультиплеер. Разработчику Infinity Ward и издателю Activision (тогда) игра принесла более миллиарда долларов прибыли, было продано более пяти с половиной миллионов копий на все актуальные на 2009 года платформы.

Переиздание включает в себя сюжетную компанию без изменений. Сюжетный твист с генералом американский армии Шепардом известен и спойлером на сегодня не является, однако мультиплеер в игру включать не стали. Вместо этого издатель сообщил — весь контент из переиздания будет постепенно включаться в бесплатный Call of Duty Warzone.

Warzone — это бесплатная игра той же серии. В ней основой является режим «королевская битва» в той или иной модификации. Доступна к скачиванию на всех платформах сегодня.

В результате игроки могут быть уверены что помимо перезапуска подсерии Modern Warfare в целом, который состоялся в финале прошлого года, будет полный перевыпуск в формате Remastered и оригинальных игр. Пока не известно, как и в каком формате будет и будет ли вообще анонсирован Call of Duty Modern Warfare 3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что GSC Game World представила первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2.

Блокбастер Call of Duty Modern Warfare 2 remastered появился в продаже

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