«Мне не оставили выбора»: супруга рэпера Джигана сообщила о разводе

Жена популярного рэпера Джигана и мать его четверых детей Оксана Самойлова намерена подать на развод. Об этом бизнесвумен сообщила в своем Instagram.

«Как сложно принимать решения длинною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод», — обратилась к подписчикам Самойлова.

Супруга рэпера призналась: долгие годы семейной жизни она и не подозревала, что ее любимый муж — ужасный человек. Девушка рассказала, что много раз слышала от посторонних людей, что Джиган на самом деле жесткий и неуправляемый мужчина. Кроме того, ни единожды Оксане пытались «открыть глаза» и рассказывали об отношениях музыканта с другими женщинами. Однако девушка до последнего отказывалась верить слухам.

“Он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни, клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная», — отметила Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

Многодетная мама рассказала, что почти не ссорилась с супругом и чувствовала себя как за каменной стеной. Однако, по ее словам, в один момент Джиган позволил себе перейти грани разумного.

«Я даже представить не могла что, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице. И, думаю, понимаете что происходит», — сообщила бизнесвумен.

В заключение Оксана добавила, что не может поступить иначе, поскольку даже ее дети осознают, что с папой «не все в порядке». Поэтому развод — единственная возможность для супруги рэпера избавить себя и малышей от постоянных страданий.

«Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду с четырьмя детьми. Но мне придется быть сильной. И, скорее всего, сильнее чем когда-либо», — резюмировала Самойлова.

Поклонники звезды поддержали ее в этом нелегком решении и отметили: главное — спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото голого Джигана со связанными руками напугало пользователей сети.