Фото голого рэпера Джигана со связанными руками переполошило фанатов
На снимке по татуировкам фанаты опознали в идущем по коридору обнаженном человеке со скрученными руками Дениса Устименко-Вайнштейна.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Рэпер Джиган, вот уже несколько недель удивляющий публику странными выходками, на сей раз превзошел сам себя, опубликовав на своей странице в Instagram голое фото. На снимке абсолютно обнаженного человека со связанными за спиной руками ведут по коридору два мужчины в черных костюмах, похожих на секьюрити.
«LA FAMILIA», — подписана фотография, а в качестве геолокации указан Super Bowl 2020.
По татуировкам на теле фанаты опознали самого Дениса Устименко-Вайнштейна (это настоящее имя музыканта» и пишут негодующие комментарии, только малая часть из которых подлежат публикации в СМИ.
«Что опять происходит?»
«Что наркотики делают с нормальными людьми!»
«Надо хорошо опозориться ради бабла и всемирного признания?»
«Жесть! Теперь мир увидит зад Джигана!»
«Джиган, ты вообще кукухой съехал? Твои дети не скажут тебе спасибо».
«А, ну теперь все понятно стало…» — обсуждают увиденное пользователи.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, после публикации Джиганом в соцсетях неадекватных роликов поползли слухи о том, что музыкант лечился в США в клинике от алкогольной зависимости, а его супруга Оксана Самойлова, чуть больше месяца назад родившая рэперу четвертого ребенка, вот-вот подаст на развод. Официально эти новости не подтверждал ни один из супругов.
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