Результаты исследования опубликовал ВЦИОМ.

Россияне назвали самые значимые поправки в Конституцию РФ

Фото: Известия / Павел Бедняков

Стало известно, какие планируемые ко внесению в Конституцию России поправки наиболее важны для жителей государства. Результаты опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большая часть населения России (95%) полагает, что наиболее приоритетным является обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания. 91% жителей страны считают, что важна ежегодная индексация пенсионных выплат.

88% россиян уверены, что в государстве необходимо создать условия для экологического образования населения и воспитания экологической культуры.

87% граждан проголосовали за то, что особую важность представляет собой признание культуры России как уникального наследия многонационального народа.

Чуть больше половины населения страны (57%) считают, что стоит снять ограничение для занимавших ранее должность главы государства на участие в следующих выборах. Для 64% россиян важность представляет создание единой системы публичной власти.

25 марта президент России Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования по Конституции. Новая дата проведения пока не объявлена. Изначально голосование было запланировано на 22 апреля.

О планируемых изменениях в Основном законе россиянам должны были рассказать волонтеры. Предполагалось, что они будут оказывать информационные услуги в каждом регионе на специальных площадках. Поучаствовать в мероприятии хотели больше 100 тысяч добровольцев. Пока непонятно, как будет проходить их работа в условиях карантина.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Конституционный суд РФ признал законными поправки в Основной закон страны. Теперь за изменения должны проголосовать россияне.

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