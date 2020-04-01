Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в Instagram, как поддерживает тонус, сидя дома на карантине. Она призналась, что очень переживает, как себя чувствуют в этот непростой период россияне, и дала несколько советов, как сохранить здоровье.

«Сидим дома. Меня спасает ледяная купель. В нее я всегда полностью погружаюсь утром. А вечером снимаю усталость ножек после пуантов и каблучков. <…> „Вишенка на торте“ в конце второго видео в купели. Лолочка замерзла, снимая это видео. А я-нет. Монолог из купели тоже ведь оригинально», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

К сожалению, узнать, как приняли советы балерины ее подписчики, не удастся. Звезда редко открывает комментарии к своим постам, и сейчас не тот случай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова похвасталась, что на карантине проводит время с мужчиной. Балерина опубликовала очередной снимок, намекающий на существование таинственного возлюбленного.