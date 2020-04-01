«Вишенка на торте»: Волочкова показала, как снимает усталость в купели
Балерина сама разбила лед в купели, чтобы окунуть туда стройные ножки.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Анастасия Волочкова рассказала подписчикам в Instagram, как поддерживает тонус, сидя дома на карантине. Она призналась, что очень переживает, как себя чувствуют в этот непростой период россияне, и дала несколько советов, как сохранить здоровье.
«Сидим дома. Меня спасает ледяная купель. В нее я всегда полностью погружаюсь утром. А вечером снимаю усталость ножек после пуантов и каблучков. <…> „Вишенка на торте“ в конце второго видео в купели. Лолочка замерзла, снимая это видео. А я-нет. Монолог из купели тоже ведь оригинально», — написала Волочкова.
К сожалению, узнать, как приняли советы балерины ее подписчики, не удастся. Звезда редко открывает комментарии к своим постам, и сейчас не тот случай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова похвасталась, что на карантине проводит время с мужчиной. Балерина опубликовала очередной снимок, намекающий на существование таинственного возлюбленного.
Читайте также
93%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?