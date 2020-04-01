Ирина Салтыкова продемонстрировала идеальный пример того, как следует вести себя во время самоизоляции — не унывать. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором исполнила зажигательный «карантинный» танец.

В ролике 53-летняя исполнительница в домашней обстановке показала несколько ритмичных движений и даже встала в позу «ласточка», продемонстрировав хорошую растяжку.

«Танцуют все!» — бойко выкрикнула знаменитость во время съемки.

Instagram @irinasaltykova_official

Поклонники Ирины Салтыковой пришли в неописуемый восторг от увиденных кадров. Фанаты наперебой начали утверждать — поп-дива точно знает секрет вечной молодости. Подписчики похвалили кумира за позитив, жизнелюбие и за то, что не унывает во время карантина. Некоторые также отметили идеальную растяжку любимицы.

«Здоровый оптимизм — то, что надо сейчас!»

«Чудо-женщина! Не унывает и не боится домашнего заточения»;

«Потрясающая! Молодеете с каждым днем»;

«Волочкова нервно курит в сторонке», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности.