Ирина Салтыкова показала зажигательный «карантинный» танец
Фанаты похвалили 53-летнюю поп-диву за здоровый оптимизм и за то, что не унывает во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @irinasaltykova_official
Ирина Салтыкова продемонстрировала идеальный пример того, как следует вести себя во время самоизоляции — не унывать. Певица опубликовала в Instagram видео, на котором исполнила зажигательный «карантинный» танец.
В ролике 53-летняя исполнительница в домашней обстановке показала несколько ритмичных движений и даже встала в позу «ласточка», продемонстрировав хорошую растяжку.
«Танцуют все!» — бойко выкрикнула знаменитость во время съемки.
Поклонники Ирины Салтыковой пришли в неописуемый восторг от увиденных кадров. Фанаты наперебой начали утверждать — поп-дива точно знает секрет вечной молодости. Подписчики похвалили кумира за позитив, жизнелюбие и за то, что не унывает во время карантина. Некоторые также отметили идеальную растяжку любимицы.
«Здоровый оптимизм — то, что надо сейчас!»
«Чудо-женщина! Не унывает и не боится домашнего заточения»;
«Потрясающая! Молодеете с каждым днем»;
«Волочкова нервно курит в сторонке», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности.
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