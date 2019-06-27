Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности

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Артистка рассказала правду и поделилась с поклонниками своими планами на будущее.

Фото : Instagram @irinasaltykova_official

В сети давно гуляют слухи о беременности 53-летней Ирины Салтыковой. Недавно певица в эфире «Русского радио» прокомментировала сплетни о своем якобы интересном положении. Салтыкова назвала эти разговоры глупостями и сказала, что рожать надо было в молодости, а теперь пора нянчить внуков, пишут Дни.ру.

Сплетни о беременности Ирины Салтыковой появились после того, как ее дочь Алиса рассказала вскользь о замужестве матери, имя избранника она не упомянула.

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Салтыкова заявила, что сейчас хочет полностью сосредоточиться на карьере своей 31-летней дочери и продвигать ее в качестве певицы. Многие поклонники считают Алису талантливой и говорят, что она похожа на свою звездную маму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алиса Салтыкова сразила поклонников изящной фигурой в купальнике.

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