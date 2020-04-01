Кайли Дженнер предстала перед поклонниками в экстремальном боди

Младшая из семьи Кардашьян Кайли Дженнер в очередной раз привлекала внимание пользователей Instagram. Модель выложила снимок, где запечатлена в светлом, полупрозрачном боди с глубоким декольте и довольно открытой линией бикини. Эта вещь подчеркнула все сильные стороны фигуры самой молодой в мире миллиардерши, включая большую грудь и фамильные бедра.

Пост Дженнер собрал почти пять миллионов «лайков» за семь часов. Его прокомментировали 29 тысяч человек. Среди них — несколько десятков американских знаменитостей, включая Пэрис Хилтон. Однако абсолютное большинство комментаторов на этот раз составили спамеры.

Instagram @kyliejenner

Страницы сестер Кардашьян, в особенности Кайли, не раз подвергались массированным атакам. В последнее время эта волна стихла и вот возродилась с новой силой. Свежую публикацию Дженнер наводнили комментарии: «first» («первая»), «first only» («только первая») и многократные повторения аббревиатуры «lb». Увидевшему это впервые может показаться, что таким образом фанаты забрасывают модель комплиментами, называя ее самой-самой. В расшифровке же слова и фразы со словом «first» означают предложения «лайкать» первые фото в профилях комментаторов.

Более раздражающим для девушек Кардашьян всегда были комментарии с буквами «lb». В англоязычных странах это общепринятое обозначение единицы массы — фунта. Многократные повторения этих двух букв приводили Кайли и ее родственниц в замешательство — модели считали, что таким образом хейтеры указывают им на лишний вес. В прошлом из-за этого Дженнер даже отключала комментарии к своим постам. На самом деле в полном виде это читается как «like back», то есть призыв отметить фото в профиле комментирующего в ответ на его «лайк». Отреагирует ли Кайли теперь, неизвестно. Но количество «лайков» ее знойных снимков в любом случае не уменьшится.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер перепутали с Хлои Кардашьян.