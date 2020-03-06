«Самая красивая среди сестер»: Кайли Дженнер перепутали с Хлои Кардашьян
Супермодель в новом образе упрекнули в потере оригинальности.
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Фото, видео: Instagram @kyliejenner
Новый образ Кайли Дженнер сбил с толку ее поклонников. Младшая из семейства Кардашьян осветлила и завила волосы, нарастила ресницы, подчеркнула веки и пышно накрасила губы. В результате тысячи подписчиков в комментариях указали ей, что спутали девушку с сестрой — Хлои Кардашьян. А некоторые разглядели в ней певицу Бейонсе.
Самой молодой в мире миллиардерше указали на потерю оригинальности и попросили не провоцировать расовый вопрос.
Вместе с тем немало поклонников поддержали эксперимент супермодели. Тем более, что помимо стрижки и макияжа она показала эффектный зеленый костюм со змеиным принтом.
«Она похожа на Хлои!»
«С такими волосами и макияжем выглядит как Хлои. Мой любимый образ»;
«Сначала подумал, что это Бейонсе»;
«Хотела бы я быть тобой»;
«Ты самая красивая среди сестер», — оценили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Кардашьян показала главный изъян своего тела.
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