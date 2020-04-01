Важным условием соревнования является запись песни исключительно в домашних условиях.

«Споем вместе»: «Любэ» объявила конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

В условиях всеобщей мобилизации и строгого режима карантина солист группы «Любэ» Николай Расторгуев решил запустить так называемый «домашний» конкурс.

Певец опубликовал видео, где исполняет песню «Конь» при участии хора и музыкантов оркестра. В описании артист отметил, что именно сегодня, 1 апреля, популярной композиции, которую знают все от мала до велика, исполняется 30 лет.

«30 лет назад вышла песня „Конь“, которую написали Игорь Матвиенко и Александр Шаганов. Когда мы ее записывали на студии, то и представить себе не могли, какую она приобретет всенародную любовь и популярность! Песню „Конь“ знают миллионы наших людей, детей и взрослых во всех уголках нашей необъятной страны. Она стала поистине народной! К чему я, собственно, веду: у нас возникла идея — спеть „Коня“ вместе! Другими словами, „Любэ“, совместно с нашими друзьями с „Дорожного радио“ объявляют конкурс „Сяду нонче дома с конем!“ на лучшее исполнение песни», — заявил Расторгуев.

В честь знаменательного события, Николай предложил каждому россиянину самостоятельно исполнить «Коня» акапелла (без музыки), записать домашнее выступление на видео и загрузить на YouTube c хэштегом #matveymusic.

Главный приз конкурса — возможность выступить на одной сцене с легендарной группой в следующем году. Кроме того, певец отметил, что лучшие видео будут смонтированы в один ролик с группой «Любэ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая песня «Любэ» о Петербурге покорила сердца пользователей сети.

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