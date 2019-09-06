Посвященный Петербургу клип «Любэ» набрал 5 миллионов просмотров за 2 дня

Клип на песню «Санкт-Петербург, родной» в исполнении Игоря Матвиенко и группы «Любэ» за двое суток после релиза набрал более пяти миллионов просмотров.

Видеоряд клипа по большей части собран из черно-белых архивных кадров, поэтому современные записи, на которых запечатлены солист группы Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, также сняты в монохромной гамме.

Премьера клипа состоялась в среду, 4 сентября. За два дня суммарно на всех интернет-площадках его увидели уже более пяти миллионов человек.

«Прекрасная песня! Браво! Испытала такое душевное волнение — и радость, и грусть, и все чувства сразу!»

«Спасибо вам за песню! Боже мой, как за душу трогает», — написали в комментариях поклонники «Любэ».

Посвященную Северной столице песню по достоинству оценил и глава Петербурга Александр Беглов — он присутствовал на мероприятии, где состоялась премьера композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что впервые вживую песню «Санкт-Петербург, родной» группа «Любэ» исполнила 5 сентября на концерте, посвященном Дню промышленника.