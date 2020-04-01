Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
Сделка ОПЕК+ два с половиной года помогала удерживать цены на нефть на уровне 70-75 долларов за баррель. Сейчас бочка марки Brent стоит 25 долларов.
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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Россия приветствует диалог и взаимодействие в целях стабилизации энергетических рынков — пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на загадочное выступление Дональда Трампа.
Американский лидер накануне заявил, что готов присоединиться к диалогу России и Саудовской Аравии по цене на нефть. И это в общем то сенсация, поскольку, во-первых, как отметил тот же Дмитрий Песков — именно по нефти Москва и Эр-Рияд диалог сейчас не ведут. Во-вторых, против США Саудовцы в принципе затеяли эту игру на нефтяном рынке, взвинчивая добычу. А в третьих, с Россией Америка прямо конкурирует за европейский и азиатский топливные рынки.
Тем не менее, состоялся диалог министров энергетики России и США, нашли понимание — такое падение цен никому не выгодно. На фоне карантина нефть подешевела слишком сильно. Если быть точным — с января в два раза, а за последний год в три раза.
1 апреля — знаковый день для мировой экономики, с этой даты официально, по бумагам прекратила действовать сделка ОПЕК+, которая два с половиной года помогала удерживать цены на нефть на уровне 70-75 долларов за баррель. Сейчас бочка марки Brent стоит 25 долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии рассказали о преимуществах России в нефтяной войне.
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