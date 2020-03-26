В Японии рассказали о преимуществах России в нефтяной войне

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Мия Субботина
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Автор статьи в японском издании считает, что РФ более устойчива к кризисам.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Японское издание Нихон Кэйдзай отметило у России ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне.

По словам автора материала, падение курса рубля смягчается, прежде всего, за счет наличия обширных золотовалютных резервов и значительного Фонда национального благосостояния. Также в статье отмечается, что в бюджете Саудовской Аравии предполагаемая цена на нефть составляет около 80 долларов за баррель, в то время как для России эта цифра вдвое меньше.

Кроме того, в статье называется такое преимущество Москвы, как устойчивость граждан перед кризисными ситуациями. Указывается, что россиянам уже удалось справиться с последствиями западных санкций, и на сегодняшний день у них пока удачно получается противостоять влиянию коронавируса.

Ранее сообщалось, что цены на нефть с начала марта упали почти в два раза на фоне замедления спроса из-за вспышки коронавируса, а также срыва сделки ОПЕК+ и обещаний Саудовской Аравии увеличить добычу до 13 миллионов баррелей в сутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саудовской Аравии и ее соседям предрекли небывалый кризис.

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