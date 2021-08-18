ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Какая женщина не мечтает о красивой свадьбе и счастливом браке? Если не каждая, то большинство спит и грезит о великой любви. Но есть такие представительницы прекрасного пола, которым на роду не написано идти под венец. Во многом такой судьбе способствует имя, пишет журнал «Лиза».

Тамара

Женщины с этим именем успешны, но в любви им не везет. Они плохо раскрываются перед мужчинами, кроме того, изводят своего избранника ревностью. Им редко удается выйти замуж, но иногда семейное счастье они обретают на склоне лет. Впрочем, их мало беспокоит «венец безбрачия», у Тамар просто иные цели.

Инга

Обладательницы этого имени очень переменчивые натуры. Сегодня у них на уме одно, а завтра — другое. Про таких обычно говорят: семь пятниц на неделе. Мужчины редко выбирают таких барышень для серьезных отношений, осознавая их легкомыслие. При том, что у Инги может быть куча ухажеров, пройтись с ней под марш Мендельсона редко кто решается.

Людмила

Волевые и сильные по натуре, Людмилы редко находят себе пару. Они слишком стремятся к идеалу, не терпят недостатков в мужчинах и много скандалят. Истеричный характер может оттолкнуть даже любящего мужчину. А у Людмилы любая пустячная ссора часто грозит обернуться настоящей бурей, если носительница имени не возьмет себя в руки.

Маргарита

Мужчины часто обходят женщин с этим именем стороной. Ведь Маргариты известны своей резкостью, раздражительностью и спонтанностью. Маргарите легче решиться на безумный поступок, чем остепениться и начать вить гнездо. Часто отношения для таких женщин заканчиваются громким разрывом. Впрочем, Маргарита не думает особо о семье, мужчина для нее скорее развлечение.

Александра

Притянуть противоположный пол Александре помогает мужская энергетика в ее имени. Но в то же время его носительницы часто спешат в отношениях. Они берут на себя позицию ведущего, а не ведомой, и не вызывают у мужчин доверия для построения семьи. Сами же Александры и не особо стремятся к созданию домашнего очага.

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