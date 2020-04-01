ТОП-5 женщин по знаку зодиака, которые дорого обходятся мужчинам

Астрологи перечислили дам, чье расположение мало заслужить одними словами, пишет Cosmo.ru. Слух этих женщин помимо комплиментов ласкает шелест банкнот. А глаза их сияют не столько от присутствия рядом любимого, сколько от блеска сделанных им дорогих подарков.

Скорпион

Ухаживания за девушкой-Скорпионом обходятся дорого. К деньгам она испытывает большую любовь, и она взаимна. Тратиться на ее маленькие радости — разумная инвестиция, эти расходы вернутся сторицей. Скупердяйствовать не стоит — она обязательно это припомнит.

Телец

Решивший ограничиться скромным презентом ухажер может испытать на себе гнев женщины-Тельца. Изречение о том, что дорог не подарок, а внимание, при ней лучше не произносить. Показать ей свою заинтересованность можно в виде покупки нового платья, а вот подарок должен быть дорогим и желательно измеряться в каратах.

Весы

Весы — не меркантильны, деньги для них стоят далеко не на первом месте. Но эти дамы ценят правильные подарки — те, что не делают всем подряд. К таким относится антиквариат. Это стоит недешево, но чтобы произвести впечатление, придется раскошелиться.

Лев

Эта девушка соизволит кавалеру находиться с ней рядом, пока он способен удовлетворять ее финансовые потребности. Львица стремится получить состояние любимого целиком. Отношения с ней — хороший стимул много зарабатывать. Но спускать заработанные деньги ухажеру она не позволит — сделает это сама.

Рыбы

Откупиться бриллиантами в случае с этой особой не выйдет. С Рыбами все просто и сложно одновременно. Воздыхатель должен быть готов отдать все, если рассчитывает на взаимность, включая доходы, накопления, руку и сердце. В противном случае ему лучше уступить место другому.

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