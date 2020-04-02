По словам телеведущей, ночью ее 15-летнему наследнику стало плохо.

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Фото, видео: Instagram @alla_dovlatova

Срочная госпитализация понадобилась 15-летнему сыну Аллы Довлатовой. Мальчику стало плохо минувшей ночью. К счастью для Павла и его мамы, бригада скорой помощи приехала за пять минут. Об этом теле- и радиоведущая написала в Instagram, где поблагодарила медиков за оперативную помощь.

Наследника Довлатовой доставили в детскую Тушинскую больницу. Что с ним случилось — в посте не сказано. Однако известно, что звезда отредактировала публикацию в микроблоге.

Instagram @alla_dovlatova

По информации портала Vokrug.tv, сын Довлатовой почувствовал боль в левое подреберье. Это произошло после того, как юноша с отцом якобы поели в одном из столичных бистро.

«После такого перекуса „скорая“ поставила сыну острый панкреатит. Я бы закрыла фастфуды — злостного врага наших детей в первую очередь», — цитирует сайт слова Довлатовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном.

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