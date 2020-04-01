Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном

Певица Жасмин считает, что уже переболела коронавирусом вместе с младшим из трех своих детей Мироном, которому сейчас почти четыре года. Сенсационное заявление артистка сделала в эфире «Русского радио» на вечернем шоу Аллы Довлатовой.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. <…> Мирон почки капитально подсадил после той болезни», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Позже в своем аккаунте в Instagram Жасмин написала, что после эфира на нее обрушился шквал звонков журналистов с просьбой рассказать детали и описать подробности течения болезни. Поэтому она решила прояснить ситуацию.

«Друзья мои, я не утверждаю со 100% уверенностью, что болела именно им, я лишь предполагаю, что это возможно. В декабре у меня и у Мирона был жутчайший вирус, по симптомам похожий на коронавирус, с несвойственным мне жутким сухим кашлем и самой высокой температурой за всю мою жизнь», — написала певица.

Instagram @jasmin

По ее словам, в России COVID-19 тогда еще не диагностировался, поэтому подхваченный ею вирус «мог быть коронавирусом, а мог и не быть».

«Мы делали тест на грипп — результат был отрицательным, и вообще врачи затруднялись с диагнозом, на тот момент никто так и не понял, что же это было. Но сейчас и я, и вся моя семья прекрасно себя чувствуем, спасибо всем большое, но не волнуйтесь за меня», — заключила Жасмин, пожелав всем подписчикам здоровья.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Жасмин выложила в сеть фото своей 90-летней бабушки Сары, призвала подписчиков не бросать пожилых родственников во время эпидемии коронавируса и отвлекать их от просмотра по телевизору ужасов о распространении страшной болезни.

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