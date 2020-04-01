Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном

По словам певицы, еще в декабре у нее был жуткий кашель и самая высокая температура за всю жизнь.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @jasmin

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Жасмин считает, что уже переболела коронавирусом вместе с младшим из трех своих детей Мироном, которому сейчас почти четыре года. Сенсационное заявление артистка сделала в эфире «Русского радио» на вечернем шоу Аллы Довлатовой.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. <…> Мирон почки капитально подсадил после той болезни», — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Позже в своем аккаунте в Instagram Жасмин написала, что после эфира на нее обрушился шквал звонков журналистов с просьбой рассказать детали и описать подробности течения болезни. Поэтому она решила прояснить ситуацию.

«Друзья мои, я не утверждаю со 100% уверенностью, что болела именно им, я лишь предполагаю, что это возможно. В декабре у меня и у Мирона был жутчайший вирус, по симптомам похожий на коронавирус, с несвойственным мне жутким сухим кашлем и самой высокой температурой за всю мою жизнь», — написала певица.

Instagram @jasmin

По ее словам, в России COVID-19 тогда еще не диагностировался, поэтому подхваченный ею вирус «мог быть коронавирусом, а мог и не быть».

«Мы делали тест на грипп — результат был отрицательным, и вообще врачи затруднялись с диагнозом, на тот момент никто так и не понял, что же это было. Но сейчас и я, и вся моя семья прекрасно себя чувствуем, спасибо всем большое, но не волнуйтесь за меня», — заключила Жасмин, пожелав всем подписчикам здоровья.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Жасмин выложила в сеть фото своей 90-летней бабушки Сары, призвала подписчиков не бросать пожилых родственников во время эпидемии коронавируса и отвлекать их от просмотра по телевизору ужасов о распространении страшной болезни.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Минздрав развенчал миф о пользе алкоголя в борьбе с COVID-19
1 апр
«Любовь нам поможет!» — полуобнаженная Айза Анохина обратилась к фанатам с призывом
1 апр
Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 50 тысяч человек
1 апр
От Петербурга до Краснодара: какие ограничения ввели в городах во время режима самоизоляции
1 апр
Представитель ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с COVID-19
1 апр
Пациент с подтвержденным COVID-19 умер в Перми
31 мар
Минюст предложил отложить регистрацию браков в России из-за коронавируса
31 мар
«Мы должны помочь каждому!» — руководитель акции «Мы вместе» рассказал о буднях волонтеров
31 мар
Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 готовится к вылету в США
31 мар
В Швеции пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:16
Жасмин предположила, что переболела коронавирусом вместе с трехлетним сыном
3:51
Минздрав развенчал миф о пользе алкоголя в борьбе с COVID-19
3:29
«Любовь нам поможет!» — полуобнаженная Айза Анохина обратилась к фанатам с призывом
3:08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
2:47
Число заразившихся COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 50 тысяч человек
2:39
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Сейчас читают

День памяти Святой Дарии: что можно и нельзя делать 1 апреля
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок