В ходе первого рейда правоохранители выявили порядка 100 недобросовестных граждан.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Усиленный контроль сейчас в Калининградской области.

Полицейские и сотрудники Росгвардии патрулируют улицы. У водителей и пешеходов выясняют, почему они нарушили режим самоизоляции. Первые рейды уже выявили около сотни нарушителей. Многие из них получили предупреждение и были отправлены домой.

«В одном случае мужчина средних лет спешил в город, чтобы купить несколько мешков цемента, так как дома делает ремонт. В другом — накормить своего питомца, так как в Калининграде он остался один. А еще один молодой человек направлялся в сторону стоянки, чтобы купить автомобиль, что нельзя назвать неотложным делом», — рассказали правоохранители.

А в Рязани кроме патрулирования, правоохранители активно используют камеры видеонаблюдения и систему распознавания лиц. Только за сутки выявлено более сотни нарушителей режима самоизоляции.

Громкий призыв, соблюдать карантин и оставаться дома, прозвучал накануне вечером. По улицам города прошла колонна полицейских машин с громкоговорителями, а также с включенными сиренами и мигалками. Местные жители назвали происходящее — «коронавирусный парад».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина пришел на рентген в больницу Подмосковья, зная о своем диагнозе COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

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