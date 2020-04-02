Чиновник возглавлял регион с 2015 года.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; ВКонтакте @gaplikovkomi

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям региона.

«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми», — сказал Гапликов, отметив, что такое решение он принял после «долгих и серьезных размышлений».

По словам Гапликова, он уже направил обращение президенту России Владимиру Путину, в котором, в том числе выразил благодарность за оказанное доверие.

49-летний Гапликов возглавил регион в 2015 году.

Ранее о намерении сложить с себя полномочия губернатора Архангельской области сообщил Игорь Орлов.

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