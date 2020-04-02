Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке.

«По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту РФ для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке», — приводит слова 55 летнего чиновника ТАСС.

Он также поблагодарил всех коллег и жителей, «кто дал возможность восемь лет возглавлять Архангельскую область».

Орлов — уроженец поселка Дебальцево Донецкой области; в 1987 году закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения.

В январе 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента, назначил Орлова врио губернатора Архангельской области, через месяц региональное Собрание депутатов наделило его полномочиями главы региона. В мае 2015-го Орлов досрочно подал в отставку, а позже в этом же году выиграл выборы, набрав 53,25% голосов.