Повреждения получил один автомобиль, о пострадавших не сообщается.

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Фото, видео: Instagram @otziv_partizansk; 5-tv.ru

Частичное обрушение моста, функционирующего только для проезда легковых автомобилей, произошло в Приморском крае. В результате аварии одна машина получила повреждения, о пострадавших информации нет.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия. На них видно, что легковое авто провалилось вниз вместе с асфальтовым покрытием переправы. Инцидент произошел в Шкотовском районе края.

В настоящий момент на место выехали специалисты Примавтодора. Экспертам предстоит выяснить, можно ли открыть движение для авто хотя бы по одной полосе. Параллельно им следует определить альтернативные пути следования транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, мост обрушился в Иркутской области во время проезда большегруза.

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