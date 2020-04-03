Покорительница мужских сердец из английского Бирменгема Деми Роуз порадовала засидевшихся на карантине подписчиков в Instagram снимком из прошлогодней поездки в Иорданию. В кадре «британская Кардашьян» стоит на фоне Мертвого моря в блестящем мини бикини. Верхняя часть купального комплекта лишь слегка прикрывает ее необъятный бюст.

Особенно примечателен на этот раз оказался выбранный образ модели. Вид Дэми на фото отсылает к стилю красавиц Древнего Египта. Это подчеркивает черный парик с ровной челкой чуть ниже бровей и макияж с ярко выраженной подводкой глаз.

Instagram @demirose

На это обратили внимание и подписчики. В комментариях Роуз сравнили с Клеопатрой. А отдельным фолловерам благодаря парику модель напомнила Хинату Хьюга — героиню аниме и манги японского художника Наруто.

«Клеопатра?»

«Хината!»

«Выглядишь как девушка из фильма „Мумия“. Только жарче»;

«Всегда блистающая девочка!»

«Эта картинка заставляет меня влюбиться в тебя», — оценили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19.