«Клеопатра?» — «Британская Кардашьян» показала аппетитные формы в мини бикини
Сексуальную Деми Роуз сравнили с египетской царицей и героиней аниме.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Покорительница мужских сердец из английского Бирменгема Деми Роуз порадовала засидевшихся на карантине подписчиков в Instagram снимком из прошлогодней поездки в Иорданию. В кадре «британская Кардашьян» стоит на фоне Мертвого моря в блестящем мини бикини. Верхняя часть купального комплекта лишь слегка прикрывает ее необъятный бюст.
Особенно примечателен на этот раз оказался выбранный образ модели. Вид Дэми на фото отсылает к стилю красавиц Древнего Египта. Это подчеркивает черный парик с ровной челкой чуть ниже бровей и макияж с ярко выраженной подводкой глаз.
На это обратили внимание и подписчики. В комментариях Роуз сравнили с Клеопатрой. А отдельным фолловерам благодаря парику модель напомнила Хинату Хьюга — героиню аниме и манги японского художника Наруто.
«Клеопатра?»
«Хината!»
«Выглядишь как девушка из фильма „Мумия“. Только жарче»;
«Всегда блистающая девочка!»
«Эта картинка заставляет меня влюбиться в тебя», — оценили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что «британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19.
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