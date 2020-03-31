«Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19

Звезда Instagram раскрыла собственный план по борьбе с инфекцией, поразившей несколько стран.

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Фото, видео: Instagram @demirose

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярная модель Деми Роуз, более известная в сети как «британская Кардашьян» благодаря своим пикантным формам, показала поклонникам, как собирается бороться с коронавирусом.

Пока многие впали в депрессию из-за распространения неизвестной инфекции и ищут пути спасения, Деми раскрыла свой «коварный» план по противодействию COVID-19. Звезда выложила в Instagram откровенное фото, где предстала перед публикой, в латексном платье алого цвета с неприлично открытым декольте.

«Как я мечтаю быть супергероем, чтобы хорошенько проучить этот коронавирус!» — подписала пикантный снимок Роуз.

Instagram @demirose

В комментариях фолловеры «британской Кардашьян» предположили, что теперь COVID-19 точно покинет планету, ведь как известно, красота — страшная сила.

«Я думаю, после встречи с тобой у него не останется шансов на выживание!»

«Ох, до чего «горячая» детка! Думаю, к тебе вирус даже не подступится!

«Вперед, моя героиня! Ты сможешь победить его!» — обращались поклонники к Деми.

Впрочем, роковая красотка не только может «объявить войну» коронавирусу, но и постоянно ищет способы отвлечь любимых подписчиков от массовой истерии.

Ранее 5-tv.ru показал фото абсолютно обнаженной «британской Кардашьян», которая вышла позагорать вместе с лучшей подружкой.

Тема:
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