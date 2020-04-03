По предварительной информации, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере трех миллионов рублей.

Вице-губернатор Кировской области задержан по подозрению в получении взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По предварительной информации, чиновник получил незаконное вознаграждение в размере трех миллионов рублей от руководителя компании «Кировлес» за оказание помощи в получении контрактов на участки лесозаготовки. Подозреваемый был задержан по месту жительства.

В Следственном комитете России по Кировской области информацию о задержании Андрея Плитко пока не подтвердили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иркутский чиновник во время задержания за взятку пытался съесть улику, однако подавился. По данным следствия, он получил 160 тысяч рублей за разрешение на вывоз леса.

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