В ХМАО задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ»*.

Два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в ХМАО — ФСБ

Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в ХМАО. В Ханты-мансийском автономном округе в ходе совместной операции ФСБ и МВД задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ»*, сообщает Интерфакс.

«Совместно с МВД России в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации „Имарат Кавказ“*, состоявшей из трех местных жителей», — цитирует агентство сообщение в Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно оперативным данным, задержанные готовили теракт в одном из торговых центров города.

«У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», — заявили в ФСБ.

В Ставропольском крае теракт готовили боевики «Исламского государства»*. При задержании один из террористов открыл огонь и был ликвидирован, второй был задержан.

* — Организация запрещена в РФ.

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