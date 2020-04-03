Два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в ХМАО — ФСБ
В ХМАО задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ»*.
Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Два теракта предотвращены в Ставропольском крае и в ХМАО. В Ханты-мансийском автономном округе в ходе совместной операции ФСБ и МВД задержаны трое участников террористической организации «Имарат Кавказ»*, сообщает Интерфакс.
«Совместно с МВД России в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации „Имарат Кавказ“*, состоявшей из трех местных жителей», — цитирует агентство сообщение в Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Согласно оперативным данным, задержанные готовили теракт в одном из торговых центров города.
«У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», — заявили в ФСБ.
В Ставропольском крае теракт готовили боевики «Исламского государства»*. При задержании один из террористов открыл огонь и был ликвидирован, второй был задержан.
* — Организация запрещена в РФ.
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