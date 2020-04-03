Сейчас все учебные заведения закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса.

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Kremser/SVEN SIMON

В Министерстве просвещения РФ планируют завершить учебный год в установленные сроки. Однако все зависит от ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции», — заявил чиновник.

При этом Дмитрий Глушко отметил, что ведомство стремится сделать так, «чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать следующий учебный год».

27 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников из-за пандемии COVID-19.­

Государственный деятель заявил, что в связи с новым постановлением экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня, для 11 классов — с 8 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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