В Минпросвещения РФ назвали новые сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ
Известно, что вся актуальная информация о расписании экзаменов для учащихся в ближайшее время появится на официальном сайте министерства.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал сообщение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников из-за пандемии COVID-19.
По словам министра, данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Из-за высокого риска заражения коронавирусом во всех регионах России вступил в силу указ о дополнительной нерабочей неделе, что также означает дополнительные каникулы для учащихся.
«Образовательные организации в объявленную указом Президента выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах», — пояснил Кравцов.
Государственный деятель заявил, что в связи с новым постановлением экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня, для 11 классов — с 8 июня.
«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — отметил Сергей Кравцов.
Кроме того, министр просвещения призвал родителей провести внеплановые каникулы с пользой вместе с детьми. Он пояснил, что вся полезная информация о возможном досуге в дни нерабочей недели будет публиковаться на официальном сайте ведомства для удобства граждан. Соответствующие рекомендации будут направлены и в регионы.
«Одна из наших задач — совместными действиями, сократить перемещения, провести при необходимости меры по дезинфекции помещений и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности. Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», — подытожил Кравцов.
В заключение министр отметил, что всю актуальную информацию учителя и родители могу узнать, позвонив на горячую линию Министерства просвещения, которая работает в круглосуточном режиме — 8 (800) 200-91-85.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
- 27 мар
- Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
- 27 мар
- «Это не возможно!» — Председатель оргкомитета «Бессмертного полка» о цифровом формате шествия
- 27 мар
- Собянин запретил взыскание долгов по ЖКХ и за услуги связи с самоизолированных
- 27 мар
- «Папа, ку-ку!» — Энрике Иглесиас показал лучший способ скоротать время на карантине
- 27 мар
- Минздрав рассказал о вероятности летального исхода при COVID-19
- 27 мар
- Лоукостер «Победа» прекратит все полеты с 1 апреля
- 27 мар
- Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко
- 27 мар
- Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
- 27 мар
- Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?