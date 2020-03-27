Министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал сообщение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников из-за пандемии COVID-19.

По словам министра, данное решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире. Из-за высокого риска заражения коронавирусом во всех регионах России вступил в силу указ о дополнительной нерабочей неделе, что также означает дополнительные каникулы для учащихся.

«Образовательные организации в объявленную указом Президента выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах», — пояснил Кравцов.

Государственный деятель заявил, что в связи с новым постановлением экзамены для 9 классов начнутся с 9 июня, для 11 классов — с 8 июня.

«Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — отметил Сергей Кравцов.

Кроме того, министр просвещения призвал родителей провести внеплановые каникулы с пользой вместе с детьми. Он пояснил, что вся полезная информация о возможном досуге в дни нерабочей недели будет публиковаться на официальном сайте ведомства для удобства граждан. Соответствующие рекомендации будут направлены и в регионы.

«Одна из наших задач — совместными действиями, сократить перемещения, провести при необходимости меры по дезинфекции помещений и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности. Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», — подытожил Кравцов.

В заключение министр отметил, что всю актуальную информацию учителя и родители могу узнать, позвонив на горячую линию Министерства просвещения, которая работает в круглосуточном режиме — 8 (800) 200-91-85.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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