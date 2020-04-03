Генпрокуратура требует заблокировать еще шесть фейков о коронавирусе

Недостоверная информация появляется в социальных сетях и СМИ.

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Фото, видео: ТАСС / Почуев Михаил; Известия / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Annette Riedl, Paolo Bovo

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать еще шесть фейков о коронавирусе. Недостоверная информация появляется в социальных сетях и СМИ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что на трех интернет-страницах распространялись недостоверные сведения о том, что на территории Алтайского края коронавирус обнаружили у сотрудника полиции. На YouTube опубликовали ролик, в котором заявляли — COVID-19 якобы не представляет никакой опасности. Также передавались ложные данные об инфицированных в Клине и о том, что во время карантина в России будут проходить массовые беспорядки, а на территорию страны вторгнутся войска других государств.

Интернет-газета сообщила недостоверные сведения об отмене Парада Победы 9 мая. Также были выявлены комментарии с призывами к насилию в отношении зараженных COVID-19 в Барнауле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Татарстане состоялся суд над женщиной, распространившей фейк о коронавирусе. Жительница города Альметьевск заявила в одном из мессенджеров, что в районной больнице у пациентки диагностировали COVID-19.

Полезная информация:

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стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

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