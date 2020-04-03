В Татарстане состоялся суд над женщиной, распространившей фейк о коронавирусе
Жительница города Альметьевск заявила в одном из мессенджеров, что в районной больнице у пациентки диагностировали COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex T.; 5-tv.ru
В Татарстане перед судом предстала 47-летняя жительница Альметьевска, которая распространила в сети ложные сведения о коронавирусе.
В одном из мессенджеров женщина сообщила, что в районной больнице у пациентки подтвердили COVID-19. После проверки полицейские выяснили, что это фейк. Правонарушительница признала свою вину.
«Начитавшись ненужной, неправильной информации по WhatsApp записала сама и распространила информацию неправильную, неоправданную, непроверенную о коронавирусе. Хочу принести всем свои извинения за неправильную информацию», — заявила подсудимая.
За распространение ложной информации суд обязал женщину выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19.
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