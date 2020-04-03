В Татарстане перед судом предстала 47-летняя жительница Альметьевска, которая распространила в сети ложные сведения о коронавирусе.

В одном из мессенджеров женщина сообщила, что в районной больнице у пациентки подтвердили COVID-19. После проверки полицейские выяснили, что это фейк. Правонарушительница признала свою вину.

«Начитавшись ненужной, неправильной информации по WhatsApp записала сама и распространила информацию неправильную, неоправданную, непроверенную о коронавирусе. Хочу принести всем свои извинения за неправильную информацию», — заявила подсудимая.

За распространение ложной информации суд обязал женщину выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19.

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