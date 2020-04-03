Жительница города Альметьевск заявила в одном из мессенджеров, что в районной больнице у пациентки диагностировали COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex T.; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Татарстане перед судом предстала 47-летняя жительница Альметьевска, которая распространила в сети ложные сведения о коронавирусе.

В одном из мессенджеров женщина сообщила, что в районной больнице у пациентки подтвердили COVID-19. После проверки полицейские выяснили, что это фейк. Правонарушительница признала свою вину.

«Начитавшись ненужной, неправильной информации по WhatsApp записала сама и распространила информацию неправильную, неоправданную, непроверенную о коронавирусе. Хочу принести всем свои извинения за неправильную информацию», — заявила подсудимая.

За распространение ложной информации суд обязал женщину выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, разместивших фейки о COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 3 апреля
3 апр
Более трехсот россиян возвращаются на родину из Латинской Америки
3 апр
Жительница Якутии пробежала полумарафон в собственной квартире
3 апр
Обучение в российских вузах возобновится с 6 апреля
3 апр
Как оформить пособие по безработице во время карантина
3 апр
Стали известны первые результаты испытаний вакцины от COVID-19
3 апр
Соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы
3 апр
Правильный шопинг: как безопасно ходить за покупками во время коронавируса
3 апр
«Ждем света и земные видим сны»: космонавт о режиме самоизоляции на МКС
3 апр
В мэрии Москвы разъяснили систему штрафов за нарушение самоизоляции

Читайте также

+2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Вслед за грудью Лера Кудрявцева вернула прежние губы?
8:09
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 3 апреля
7:48
Более трехсот россиян возвращаются на родину из Латинской Америки
7:39
Частичное обрушение моста произошло в Приморье — видео
7:30
Жительница Якутии пробежала полумарафон в собственной квартире
7:21
Обучение в российских вузах возобновится с 6 апреля

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок