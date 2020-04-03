Телеведущая выложила в сеть очередное откровенное фото.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова на своей странице в Instagram в период всеобщей самоизоляции решила порассуждать о внешнем облике женщины в домашних условиях. По мнению 42-летней телеведущей, замужние и живущие в паре девушки совершают самую большую ошибку, когда начинают наряжаться только на выход.

Знаменитость отмечает, что многие носят дома застиранные футболки, тренировочные штаны или удобные халаты. В то время как мужчинам-визуалам просто необходимо видеть перед собой вдохновляющую картинку.

Анфиса Чехова утверждает, что когда избранник женщины влюблен, его «будет заводить» и растянутая пижама. Именно при таких условиях, по мнению телеведущей, чувства вскоре сменятся тихой привязанностью.

«И вот тут уже привычный образ любимой в растянутых пижамных штанишках и с гулькой на голове не вызывает никаких эротических фантазий», — считает Анфиса Чехова.

Instagram @achekhova

Знаменитость призвала подписчиц во время самоизоляции, назло коронавирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье.

«Я вот прикупила себе новое нижнее бельишко», — написала Анфиса Чехова.

Свой пост телеведущая сопроводила чередой снимков, на которых она позирует полуобнаженной. Пользователи оказались не в силах оставить сей факт без внимания. Многочисленные комплименты в комментариях говорят сами за себя.

«Шикарная женщина! Тело — просто бомба»;

«Ох, какая красивая»;

«Анфиса, вы прекрасны!»

«Боже, какая девушка шикарная»;

«Анфиса, вы потрясающе выглядите!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о пережитой операции.

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