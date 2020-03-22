«Обычно я с врачами дерусь»: Анфиса Чехова рассказала о пережитой операции

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Алиса Старжевская
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Телеведущая призналась, что панически боится врачей-анестезиологов.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала подписчикам в сторис Instagram, что перенесла операцию. Лечь в клинику звезде пришлось из-за проблем с венами на ногах. Врачи сделали свое дело на совесть. По словам Чеховой, она даже справилась с паникой и страхом перед людьми в белых халатах. Также ведущая поблагодарила всех, кто волновался за нее.

«В общем, кто переживал, операция прошла хорошо. Анестезиолог вколол мне наркоз. Обычно я дерусь с врачами, которые пытаются сделать мне наркоз, но тут этого не случилось. Спасибо всем, кто волновался», — рассказала о своем самочувствии телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова пожаловалась, что ей до сих пор трудно избавиться от образа ведущей программы о сексе. По словам знаменитости, сейчас она закрыла для себя тему интима и не хочет больше посвящать дискуссиям о сексе свою работу.

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