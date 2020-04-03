Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан. Закон вступил в силу с момента его подписания.

Ранее закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса поддержал Совет Федерации.

На протяжении кредитных каникул заемщику не будут начисляться штрафы и пени, у такого гражданина нельзя будет потребовать досрочных выплат. Физлица смогут попросить о предоставлении данных условий до 30 сентября, если их доход за минувший месяц понизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в минувшем году.

Обращение таких заемщиков банк обязан рассмотреть в течение пяти дней. Кредитору оставляется право запросить у заявителя справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, а также лист нетрудоспособности.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.