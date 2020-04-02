Совет Федерации поддержал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Владимир Путин ранее поручил подготовить поправки о кредитных каникулах к 20 апреля.

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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; Известия / Артем Коротаев; www.globallookpress.com / kati, Carlos Garcia Granthon

Тема:
Эпидемия коронавируса

Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Для этого сенаторы собрались на внеочередном заседании.

Законопроект о кредитных каникулах был разработан в связи с поручением президента РФ Владимира Путина. Нововведения оформили в качестве поправок ко второму чтению к законопроекту о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП.

Как отмечает «Экономика сегодня», на протяжении кредитных каникул заемщику не должны начисляться штрафы и пени, у него нельзя будет потребовать досрочных выплат. Физлица и предприниматели смогут попросить о предоставлении этих условий до 30 сентября, если их доход за минувший месяц понизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в минувшем году.

Банк должен рассмотреть заявление таких заемщиков в течение пяти дней. Кредитор имеет право запросить у заявителя справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о регистрации в качестве безработного, а также лист нетрудоспособности.

Как сообщал 5-tv.ru, депутаты Госдумы приняли закон о кредитных каникулах 1 апреля. Двумя днями ранее, 29 марта, президент поручил подготовить соответствующие поправки в срок до 20 апреля. С их помощью государство поддержит людей и бизнесменов, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тема:
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