Полицейский автомобиль перевернулся после аварии в Москве

Автомобиль московских полицейских попал в жуткое ДТП на Варшавском шоссе. Судя по кадрам, которые опубликовали в социальных сетях очевидцы, в аварии участвовали еще две иномарки, среди которых — такси.

От удара автомобиль правоохранителей опрокинулся.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадал один человек.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частичное обрушение моста произошло в Приморье.