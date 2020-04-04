Полицейский автомобиль перевернулся после аварии в Москве
В результате столкновения с другими машинами, авто правоохранителей серьезно пострадало.
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Фото, видео: ВКонтакте @4ertanovo
Автомобиль московских полицейских попал в жуткое ДТП на Варшавском шоссе. Судя по кадрам, которые опубликовали в социальных сетях очевидцы, в аварии участвовали еще две иномарки, среди которых — такси.
От удара автомобиль правоохранителей опрокинулся.
Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадал один человек.
На месте ЧП работают экстренные службы города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частичное обрушение моста произошло в Приморье.
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