В результате столкновения с другими машинами, авто правоохранителей серьезно пострадало.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @4ertanovo

Автомобиль московских полицейских попал в жуткое ДТП на Варшавском шоссе. Судя по кадрам, которые опубликовали в социальных сетях очевидцы, в аварии участвовали еще две иномарки, среди которых — такси.

От удара автомобиль правоохранителей опрокинулся.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате ДТП пострадал один человек.

На месте ЧП работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что частичное обрушение моста произошло в Приморье.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

1:03
Видео момента загадочного ДТП в Петербурге: иномарка врезалась в «пустоту»
0:41
Полицейский автомобиль перевернулся после аварии в Москве
0:28
Полуголый испанец с двумя мечами напал на полицию из-за заражения коронавирусом
0:07
День Василия Теплого: что можно и категорически нельзя делать 4 апреля
23:54
Том Холланд и Джейк Джилленхол на карантине приняли участие в челлендже — видео
23:41
«Ждать антикары»: дети Арбениной рассказали, чем займутся до 30 апреля

Сейчас читают

У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок