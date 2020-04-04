У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Американская певица Селена Гомес заявила, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство. Об этом она сообщила во время прямого эфира со своей коллегой Майли Сайрус в Instagram.

Селена рассказала, что психическое заболевание у нее выявили врачи лучшей психиатрической клиники в США — больнице имени Маклина в Бельмонте (Массачусетс). Узнав свой диагноз, певица испытала облегчение.

«Когда у меня есть много информации, это действительно помогает. Это не пугает меня, когда я знаю, что это такое. Когда я была помладше, я боялась грозы, и мама купила мне всевозможные книги о грозах, сказав: „Чем больше ты будешь узнавать о них, тем меньше будешь бояться“. Это сработало. Это то, что мне очень помогает», — цитирует певицу сайт KP.RU.

Гомес добавила, что только теперь поняла причину неожиданных приступов депрессии и тревоги последних лет. Она долго не обращалась за психологической помощью из-за воспитания.

«Я из Техаса, там люди стараются не говорить о психическом здоровье. Ты должен казаться крутым», — призналась артистка.

В августе 2016 года певица сделала перерыв в карьере, чтобы лечь в реабилитационную клинику. С помощью врачей она пыталась справиться с тревогой, приступами паники и депрессией.

Как сообщал 5-tv.ru, в начале этого года Селена Гомес обвинила бывшего бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Спустя пару месяцев певица призналась, что боится остаться одинокой навсегда.