Селена Гомес думает, что останется одинокой навсегда

Американская певица Селена Гомес дала большое интервью YouTube-каналу Genius. В нем суперзвезда поделилась подробностями личной жизни и призналась — порой ей кажется, что она никогда не встретит любимого человека.

«Иногда, когда я просыпаюсь, меня раздражают, я говорю: «Я останусь одна навсегда». Но по прошествии 15 минут, я говорю себе: «Я знаю, что есть кто-то для меня», — призналась знаменитость.

27-летняя Селена Гомес рассказала, что в течение всей жизни ей приходилось бороться за сохранение «чувства собственного достоинства» и уверенности в себе.

«Со временем и возрастом становится лучше, но я всегда буду над этим работать. У меня есть право выставлять то, что я хочу, и говорить о том, о чем я хочу поговорить», — заявила артистка.

Поклонники Селены Гомес решили поддержать любимицу и оставили под видео множество подбадривающих комментариев.

«Есть кто-то для тебя, Селена, ты найдешь его, и ему очень повезет, дорогая», — написал один из фолловеров.

Последнее два года выдались для Селены Гомес очень сложными. В 2018 году певица окончательно рассталась с Джастином Бибером, с которым встречалась восемь лет. Экс-бойфренд исполнительницы тут же сыграл свадьбу с моделью Хейли Болдуин. После этого жизнь исполнительницы превратилась в сплошной скандал.

Сначала она сильно располнела и попала в психиатрическую лечебницу. Потом выпустила новый альбом «Rare» с песнями, посвященными Джастину Биберу, при этом попросила фанатов не сталкивать ее лбами с супругой певца.

Позже Селена Гомес и вовсе обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Селена Гомес впервые выступила после долгого отсутствия из-за болезни.