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Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии

, 19:49 | Мия Субботина 7

Исполнительница дала откровенное интервью в эфире радио.

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Фото, видео: Instagram @selenagomez, globallookpress.com /face to face, /GRAHAM WHITBY BOOT/ALLSTAR, /Hubert Boesl, /Wiese/face to face, /t14, /PLANET PHOTOS

Американская певица Селена Гомес обвинила своего экс-бойфренда, канадского поп-исполнителя Джастина Бибера, в эмоциональном насилии. Об этом она рассказала в интервью National Public Radio.

«Я чувствую, что была жертвой насилия», — заявила знаменитость.

Журналист поинтересовалась у артистки, имеет ли она в виду эмоциональное насилие со стороны бывшего возлюбленного, на что Селена ответила положительно.

«Учитывая, что я не хочу провести остаток жизни, обсуждая это, хочу заявить: я горжусь тем, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо, и я нашла способ просто идти дальше», — пояснила певица.

В октябре 2019 года исполнительница выпустила клип на песню Lose You To Love Me, в котором намекнула на прежние романтические отношения с Джастином Бибером. Она отметила, что ей «необходимо было показать свои эмоции».

Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с 2010 года. На протяжении нескольких лет влюбленные то расставались, то сходились вновь. История романтических отношений закончилась осенью 2018 года, когда Бибер женился на Хейли Болдуин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Селена Гомес выпустила новый альбом «Rare» с песнями о Джастине Бибере.

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