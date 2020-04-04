Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Петербурге Александр Семенов назвал главные причины, по которым Италии не удалось избежать многочисленных жертв из-за коронавируса. О том, что повлияло на большую смертность от новой инфекции в иностранном государстве, медик рассказал в интервью «Коммерсанту».

По словам Семенова, основная ошибка Италии в борьбе с COVID-19 в том, что власти страны вовремя не приняли меры по противодействию распространения опасной инфекции, в результате чего количество зараженных с каждым днем росло в геометрической прогрессии.

«Китай спохватился вовремя и при их огромной численности и плотности населения уже ушел с первых мест по количеству погибших. Что касается России, то я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев», — отметил ведущий российский вирусолог.

По словам медика, Италия опоздала с введением режима всеобщей самоизоляции как минимум на три недели. Кроме того, на количество жертв от COVID-19 повлиял и тот факт, что местное население слишком долго приспосабливалось к жизни в ограниченных условиях. Так, например, итальянцы неохотно соблюдали рекомендацию держать большую социальную дистанцию, избегать общения с пожилыми людьми, а также носить защитные средства.

«Это цена за то, что родственники не хотели сидеть дома и навещали любимых бабушек и дедушек. Но мы увидели, как делать не надо. Теперь понимаем гораздо больше», — считает Александр Семенов.

Говоря о ситуации с нехваткой ИВЛ в Италии, врач откровенно заявляет: подобная ситуация наблюдается в целом по миру. Сегодня единственный безусловный лидер по количеству аппаратов искусственной вентиляции легких — Россия. Именно поэтому нам удается занимать нижние строчки по количеству смертей от коронавируса. Однако если и мы перестанем соблюдать режим карантина, ситуация может выйти из-под контроля.

«У нас самая главная задача, чтобы медленно нарастало количество больных. Чтобы не оказаться в ситуации, аналогичной итальянской, когда у врача один-два ИВЛ и трое или пятеро больных с респираторным дистресс-синдромом, то есть человек практически не дышит. Это просто безумие — находиться перед таким выбором, кому дать подышать. Я это видел, как с этим сталкиваются врачи, я понимаю, насколько это тяжело и невыносимо! Поэтому, когда люди рискуют собой, гуляя с собакой или отправляясь на шашлыки, я хотел бы, чтобы они посмотрели на это своими глазами», — заявил вирусолог.

В заключение, врач отметил: если россияне и дальше будут придерживаться режима самоизоляции и соблюдать хотя бы элементарные правила гигиены, то «итальянского сценария» с коронавирусом удастся избежать.

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Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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