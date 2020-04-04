В Сербию прибыли все 11 самолетов ВСК РФ с гуманитарной помощью
Всего на территорию государства доставлено 87 российских военнослужащих, а также 16 единиц военной техники.
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Фото, видео: Минобороны РФ
Все 11 самолетов ВСК России, на борту которых находятся медики и гуманитарный груз, успешно приземлились в Сербии. Об этом утром 4 апреля заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыли на аэродром „Батайница“, расположенный в 20 километрах северо-западнее города Белград», — говорится в сообщении.
В пятницу, 3 апреля, была сформирована авиагруппа для доставки помощи в Сербию, где коронавирусной инфекцией уже заражены 1476 человек, еще 39 скончались от заболевания.
В общей сложности на территорию государства были доставлены 87 российских военнослужащих, в числе которых находятся врачи и вирусологи, а также 16 единиц военной техники. В частности, российские войска биологической, химической и радиационной защиты, которые будут задействованы в дезинфекции сербского военного городка, где у ряда военнослужащих уже диагностирован COVID-19.
Министр обороны Сербии Александр Вулин, а также премьер-министр страны Ана Брнабич выразили российским коллегам огромную благодарность и отметили, что такое сотрудничество показывает, что Сербия никогда не останется наедине с бедой в сложной ситуации.
По данным Оперативного штаба, к утру 4 апреля коронавирусной инфекцией заражены 1 099 389 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 277 953 человека. На втором месте Италия — 119 827 зараженных COVID-19. На третьем — Испания, в которой заражены 119 199 человек. Общее число скончавшихся на сегодня достигло — 58 901 человек.
В России за сутки, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 601 новый случай заражения COVID-19. Общее число больных достигло 4149 человек. Скончались — 34.
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