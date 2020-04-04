Сообщается, что глава организации самоизолировался в рабочем кабинете.

COVID-19 заподозрили у руководства московской скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Руководство московского отделения скорой помощи может быть заражено COVID-19. У его главы Николая Плавунова подозревают это заболевание, пишет РЕН ТВ. Сообщается, что он самоизолировался в своем кабинете.

Решение сделать Плавунову тест на наличие у него COVID-19 было принято после того, как подозрение на это заболевание возникло у его первого зама — Дмитрия Гаврилова и у его заместителя по медицинской части Георгия Введенского, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что также проверяются другие сотрудники руководства «скорой» Москвы.

В данный момент в России зарегистрировано 4731 случай заражения коронавирусом, 3357 из них приходится на Москву. За сутки число заболевших увеличилось на 582 человека, умерли — 43 пациента.

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