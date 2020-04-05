Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с фанатами

Таким образом экс-теннисистка решила скрасить жизнь поклонников во время карантина.

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Фото, видео: Instagram @mariasharapova

Бывшая теннисистка Мария Шарапова решила поддержать людей во всем мире, находящихся в настоящий момент на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Сделать это спортсменка решила весьма оригинальным способом — она опубликовала номер своего телефона в Instagram.

«Напишите мне! 310-564-7981. Серьезно. Расскажите мне, как у вас дела, задайте мне вопросы или просто поздоровайтесь. Любые отличные рецепты тоже приветствуются», — написала теннисистка в микроблоге.

Instagram @mariasharapova

К сожалению, сейчас Марии Шараповой, по ее словам, могут написать только люди, находящиеся на территории Соединенных Штатов. Однако звезда спорта отметила — скоро с ней смогут пообщаться и жители других стран.

26 февраля российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Звезда посвятила главному спорту своей жизни 28 лет и сумела заработать за это время 321 миллиард рублей.

Некоторые поклонники знаменитости предполагают — она покинула спорт из-за того, что готовится стать мамой. Мария Шарапова несколько лет встречается с британским миллионером и другом принца Гарри Александром Гилксом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шарапова намекнула на скорую свадьбу с другом принца Гарри.

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