«Не хотела обидеть»: Виктория Боня публично извинилась перед Шишковой
Ведущая признала, что не стоило называть имена, говоря о плохих примерах использования «уколов красоты».
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Телеведущая Виктория Боня принесла публично извинения модели Алене Шишковой и бывшей девушки Тимати за то, что называла ее имя, говоря о неудачных примерах использования «уколов красоты». Она записала обращение в строис Instagram, признав свою неправоту.
«Не надо было комментировать. Я не хотела тебя обидеть, наоборот всегда считала тебя привлекательной, красивой. В моем сообщении было неправильно называть имена. Самое важное, что люди не должны скатываться до оскорблений! Прими мои извинения. И береги свою красоту!» — сказала Боня.
Вместе с ней в записи приняла участие маленькая дочь ведущей Анджелина. Она тоже обратилась к Шишковой, отметив, что ее мама не хотела обижать ее, хотя у нее «лицо чуть-чуть пухлое, но главное, чтобы душа была красивая».
Несколько дней назад Виктория Боня, говоря об «уколах красоты», отметила, как неестественно выглядят женщины после филлеров и ботокса. В качестве примера неудачных последствий она привела 27-летнюю Шишкову. Та не замедлила с ответом и посоветовал Боне сначала самой вытащить «виниры, накладные волосы, филлеры, имплантаты, ботокс и т. д.».
Ранее Виктория Боня, как писал 5-tv.ru, сама призналась в неудачных косметических процедурах, о последствиях которых она потом пожалела. Тогда она начала вести курс в Instagram, в котором обещала рассказать женщинам, как омолодить свое лицо без вмешательства пластических хирургов.
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