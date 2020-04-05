«Я не виню себя за смерть отца»: Подольская раскрыла правду о покойном родителе

Певица Наталья Подольская рассказала о непростых взаимоотношениях с отцом в эфире программы Леры Кудрявцевой. Она призналась, что глава семейства был строгим и жестким человеком, но она его очень любила. Юрия Алексеевича не стало в 2006 году, и исполнительница не успела познакомить его с будущим мужем, Владимиром Пресняковым. Уход отца стал для Подольской трагедией, тем более что он пытался спасти дочь от последствий ДТП, в которой Наталья была виновницей.

«Это была ужасная история, злосчастный 2006-й. Это был перекресток со знаком „стоп“. Моя ошибка, что я проехала знак. Все произошло быстро. Человек оказался на пассажирском кресле от удара, он оказался в реанимации. Папа тут же приехал меня спасать, мы с ним ходили в больницу. Тот человек выжил», — вспоминает певица.

После этого семья потерпевшего не имела претензий к Подольской, речь об уголовном деле не шла. Все могло ограничиться компенсацией, но отец певицы, успешный юрист, был против. Его смерти предшествовала ссора с дочерью, но Наталья себя в этом не винит.

«Он говорил, что вина смешанная. Вова пытался не вмешиваться в мои отношения с папой, сказал, мы платим деньги и об этом забываем. А папа был против. И это была ссора… Мы с ним поссорились. Он не спал всю ночь, а утром уехал в Могилев и уснул за рулем. Лобовое столкновение, и смерть. Слава Богу, мгновенная», — рассказала бывшая конкурсантка «Фабрики звезд».

После известия о смерти отца она долго не могла прийти в себя.

«Я не виню себя за смерть отца, я поступила в этой ситуации правильно. Ирония в том, что он приехал спасать дочь, которая попала в аварию, и сам попал в аварию. Первой сообщили маме, что он разбился. Это был шок. Я орала», — делится воспоминаниями Подольская.

Певица призналась, что после смерти отца был странный звонок, не похожий на злой розыгрыш. Кто-то позвонил ей и дышал в трубку, как отец — у того была отдышка. Этот случай очень напугал Подольскую.

При всей любви к отцу, она вспоминает, что до развода с ее мамой он был очень строг к ней. Мог вспылить из-за пустяка, наказывал. Но все равно ее главной мечтой уже во взрослой жизни было познакомить его с будущим мужем. Владимир Пресняков просто не успел узнать ее папу, хотя певица уверена, они сошлись бы характерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала, почему Пугачева ее невзлюбила.