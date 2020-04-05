Российская певица Наталья Подольская утверждает, что с самого начала не понравилась Алле Пугачевой. Об этом артистка рассказала на съемках передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Исполнительницы встретились на шоу «Фабрика звезд» в далеком 2004 году. По словам Подольской, Примадонне тогда не хватило живых эмоций в выступлении юной певицы.

«Алле Пугачевой не хватало блеска в моих глазах. Я очень много уделяла внимания технике, мне было важно петь круто и профессионально. Алле Борисовне от меня не хватало душевного выражения. Я была юная и неопытная и эту сторону не могла показать. И вообще это субъективно — кто-то видит блеск в моих глазах, а кто-то нет», — поделилась поп-дива.

При этом другая участница музыкального телепроекта уверяет — Алла Борисовна считала Наталью Подольскую хорошей исполнительницей, которой не хватало только бюджета и хитовой композиции.

Наталья Подольская в 2010 году вышла замуж за Владимира Преснякова-младшего. Пара воспитывает маленького сына Артема. У певца есть еще один ребенок — 28-летний Никита, которого исполнителю родила Кристина Орбакайте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала о планах рождения второго ребенка.