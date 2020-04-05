«Горячая крошка!» — «британская Кардашьян» в «голом» платье взбудоражила фанатов
Модель показала свои аппетитные формы во всей красе, снявшись в платье из сетки у зеркала.
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Фото, видео: Instagram @demirose
Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих аппетитных форм, побаловала фанатов очередным откровенным снимком. На нем она запечатлена в вязаном платье в крупную сетку на голое тело. Кадр сделан так, что на переднем плане зритель видит выдающуюся пятую точку модели, а в отражении зеркала, перед которым она стоит, ее пышную грудь, которую девушка стыдливо прикрывает руками.
Фолловеров завел снимок Деми Роуз. Многочисленные поклонники «британской Кардашьян» начали засыпать девушку комплиментами.
«Безупречная красота»;
«Вы очаровательны»;
«Очень, очень, очень стильно»;
«Горячая крошка!!!»
«Милое платье», — комментировали ее фото подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, как «британская Кардашьян» пытается отвлечь своих поклонников от пандемии коронавируса. В знак борьбы с COVID-19 она обнажила грудь.
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