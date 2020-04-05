Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих аппетитных форм, побаловала фанатов очередным откровенным снимком. На нем она запечатлена в вязаном платье в крупную сетку на голое тело. Кадр сделан так, что на переднем плане зритель видит выдающуюся пятую точку модели, а в отражении зеркала, перед которым она стоит, ее пышную грудь, которую девушка стыдливо прикрывает руками.

Instagram @demirose

Фолловеров завел снимок Деми Роуз. Многочисленные поклонники «британской Кардашьян» начали засыпать девушку комплиментами.

«Безупречная красота»;

«Вы очаровательны»;

«Очень, очень, очень стильно»;

«Горячая крошка!!!»

«Милое платье», — комментировали ее фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, как «британская Кардашьян» пытается отвлечь своих поклонников от пандемии коронавируса. В знак борьбы с COVID-19 она обнажила грудь.