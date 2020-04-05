Модель показала свои аппетитные формы во всей красе, снявшись в платье из сетки у зеркала.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @demirose

Модель Деми Роуз, более известная публике как «британская Кардашьян» из-за своих аппетитных форм, побаловала фанатов очередным откровенным снимком. На нем она запечатлена в вязаном платье в крупную сетку на голое тело. Кадр сделан так, что на переднем плане зритель видит выдающуюся пятую точку модели, а в отражении зеркала, перед которым она стоит, ее пышную грудь, которую девушка стыдливо прикрывает руками.

Instagram @demirose

Фолловеров завел снимок Деми Роуз. Многочисленные поклонники «британской Кардашьян» начали засыпать девушку комплиментами.

«Безупречная красота»;

«Вы очаровательны»;

«Очень, очень, очень стильно»;

«Горячая крошка!!!»

«Милое платье», — комментировали ее фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, как «британская Кардашьян» пытается отвлечь своих поклонников от пандемии коронавируса. В знак борьбы с COVID-19 она обнажила грудь.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
Психотерапевты оценили риск усиления весеннего обострения после изоляции
11:48
«Удачный дубль»: Летучая с партнером по танцам насмешила фанатов
11:31
Режим самоизоляции в России исполняется на «четверку»
11:17
«Горячая крошка!» — «британская Кардашьян» в «голом» платье взбудоражила фанатов
11:02
Опубликован список пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево
11:02
Китайский кисло-острый суп: Пошаговый рецепт с фото от Максима Гринкевича

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
«Мы не вечные»: кулинарный телеведущий Сталик Ханкишиев обратился к подписчикам из реанимации

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок