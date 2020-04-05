Подозреваемый в убийстве пятерых человек под Рязанью работал психологом в интернате

Подозреваемый в убийстве пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области работал психологом в Иванчиновском психоневрологическом интернате.

Как стало известно 5-tv.ru, в последнее время 32-летний предполагаемый злоумышленник находился в отпуске по уходу за ребенком. Супруга мужчины работает терапевтом в местной больнице.

По версии следствия, 4 апреля около 22 часов подозреваемый в убийстве вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание компании молодых людей из-за шума под окнами. В ходе словесной перепалки, мужчина схватил охотничье ружье, выскочил на улицу и расстрелял четверых мужчин и женщину. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте.

Позднее стрелявший был задержан. Во время обыска в его квартире следователи обнаружили предполагаемое орудие убийства. В ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемого. Всю картину произошедшего восстанавливают сотрудники регионального СК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители поселка Елатьма Рязанской области, в котором были расстреляны из ружья пять человек, рассказали о подозреваемом в убийстве.