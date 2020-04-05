Бывшая теща «уничтожает» Павла Прилучного

Бывшая супруга Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце запустила собственное шоу на YouTube-канале. В свете последних событий никто не удивился, что программа посвящена разводам. Она так и называется «Честный #развод». Первым гостем стала Рита Дакота, со скандалом расставшаяся с Владом Соколовским летом 2018 года.

Разговор двух подруг на диване, судя по комментариям интернет-пользователей, получился содержательным и полезным для многих женщин, оказавшихся в похожих жизненных обстоятельствах. Большинство зрителей он подкупил своей искренностью.

Раскрыла Муцениеце и некоторые детали своего развода с Павлом Прилучным, о котором супруги, прожившие вместе почти десять лет, неожиданно для поклонников объявили в феврале этого года.

Актриса призналась, что бывший муж вел себя как домашний диктатор, но она почему-то долго терпела издевательства и рукоприкладство. Зато теперь, как подметила «Экспресс-газета» на Прилучного ополчилась бывшая теща — мама Агаты.

«Моя мама теперь уничтожает Пашу. Она очень жесткая», — цитирует Муцениеце издание.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, разведенная мать двоих детей Агата Муцениеце похвасталась в соцсетях, что ей посвятил одну из своих песен Робби Уильямс.