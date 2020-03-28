«Бывший нервно курит»: Муцениеце показала, кто оказывает ей знаки внимания

Актриса поделилась радостным известием в социальной сети.

Фото: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце вызвала жгучую зависть у своих поклонников. Она похвасталась, что накануне известный певец Робби Уильямс в прямом эфире в Instagram посвятил ей одну из песен. В подтверждение своих слов, она поделилась видеозаписью онлайн-эфира на своей странице в социальной сети.

«Вот это песня, которую я бы хотел посвятить всем русским людям в России. Я думаю о вас. Это для Агаты», — сказал исполнитель.

 
 
 
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А хааа)))) 😀😀😀😀😀 Ну это блин) ну даже так! Ну!!! 😀😀😀

Публикация от Agata M (@agataagata)

Поклонники звезды сериала «Закрытая школа» подшутили, что Павел Прилучный непременно должен «начать кусать локти», узнав какие звезды оказывают его экс-супруге знаки внимания.

«Бывший нервно курит», — в шутку написал фанат.

Муцениеце познакомилась с семьей Уильямса в Эмиратах в январе 2020 года. Тогда артистка смогла попасть за кулисы концерта Робби, где получила приглашение от его жены Айды Филд. На следующий день Агата побывала в гостях у мировой звезды.

«Теперь смело можно назвать себя — другом семьи Уильямса! Спасибо, Вселенная! Спасибо, Айда — просто космическая женщина, у меня поток слов, энергии и счастья», — рассказывала Агата.

Instagram @agataagata

Фанаты также отмечают, что развод с Прилучным пошел Муцениеце на пользу. Актриса активно занялась спортом — она почти каждый день выходит на пробежку.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале. Актриса подчеркнула, что не собирается раскрывать всех подробностей разрыва с мужем, так как хочет сохранить с ним дружеские отношения ради детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце рассказала, какая фамилия у нее будет после развода с Прилучным.

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