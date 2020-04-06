Ни одна из приглашенных звезд не угадала в исполнительнице в костюме Тучи олимпийскую чемпионку по легкой атлетике.

Светлана Мастеркова шокировала жюри шоу «Маска»

Фото: ТАСС/Гердо Владимир

Жюри музыкального шоу «Маска» пришло в замешательство после раскрытия личности одной из участниц. Пятеро звезд посмотрели выступление незнакомки в костюме Тучи и оказались обескуражены, когда узнали, что под этой маской скрывалась Светлана Мастеркова.

52-летняя российская легкоатлетка исполнила песню из репертуара Нэта Кинга Коула Quizas, quizas, quizas. Перед ее номером участники шоу назвали имена многих знаменитостей, которые могли оказаться в ярком образе. Среди них: Татьяна Навка, Наргиз, Эвелина Бледанс, Ольга Орлова, Вера Брежнева, Анна Семенович.

Instagram @valeriya

Двукратную олимпийскую чемпионку по бегу никто из членов жюри не рассматривал. Поэтому все пятеро — Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Гарик Мартиросян — испытали шок. А Киркоров проиграл заключенные им же пари. До этого поп-король обещал коллегам, что если на месте Тучи не окажется Наргиз, он купит каждому из них любую понравившуюся вещь в ЦУМе.

«Этого не может быть! Света, как же вы поете!» — восклицали они.

«Большое спасибо моим преподавателям, которые учили меня петь не по нотам, а по эмоциям», — сказала после номера Мастеркова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко в костюме и галстуке удивила фанатов.

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